Przegląd prasy 20.02.2024 Zduńska Wola. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zduńskiej Woli

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

We wtorek (20 lutego) rolnicy zablokują ciągnikami dwa ronda w okolicach Sieradza, ale także wjazd do centrum dystrybucyjnego jeden z popularnych sieci handlowych, znajdujących się w dzielnicy Woźniki. Protest ma się rozpocząć o godzinie 10, a potrwa co najmniej do godziny 18.

Trwa wielka wojewódzka inwestycja w Zduńskiej Woli: przebudowa zduńskowolskiej obwodnicy, czyli ulicy Łódzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej 482 z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Getta Żydowskiego. Są objazdy.

Zielony Budżet Zduńskiej Woli. Dzisiaj, 19 lutego wystartowała trzecia edycja.. Do podziału na pomysły mieszkańców będzie aż 400 tys. z! Mieszkańcy mogą składać wnioski od dzisiaj do 8 marca.