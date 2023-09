Przegląd prasy 26.09.2023 Zduńska Wola. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zduńskiej Woli

Prasówka 26.09 Zduńska Wola: pozostałe wydarzenia

280 minut, czyli ponad 4 godziny w ciągu doby. Tyle czasu zamknięty jest przejazd kolejowy na ul. Szadkowskiej w Zduńskiej Woli. Dla kierowców oznacza to stanie w gigantycznych korkach. Stąd powrót do pomysłu sprzed kilku lat, by przejazd zamknąć i wybudować wiadukt. Pismo w tej sprawie trafić ma m.in. do zarządu PKP, ministra infrastruktury, władz wojewódzkich oraz do posłów z naszego okręgu. W tej sprawie stanowisko przyjęli już miejscy radni , a jako kolejni podobne będą przyjmowali powiat zduńskowolski i gmina Zduńska Wola.