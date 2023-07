Przegląd prasy 28.07.2023 Zduńska Wola. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zduńskiej Woli

To już ósma edycja Festivalu CZ-PL im. Pawła Królikowskiego, jaki odbywać się będzie w weekend w Kudowie Zdroju. Festiwal polsko - czeski, jaki wymyślił pochodzący ze Zduńskiej Woli aktor, jest wydarzeniem łączącym kulturę polską i czeską, czyli bliskich sobie, sąsiadujących narodów.

Tragedia we wsi Wrząca w gminie Błaszki. Zawalił się strop budynku inwentarskiego przygniatając około 150 świń. Strażakom udało się uratować 11 zwierząt.

Tańsze bilety do muzeum, na baseny, do kina, niższe rachunki w pizzerii, za zakupy w niektórych sklepach czy za Internet. To tylko kilka z benefitów, jakie oferuje Miejska Karta Rodziny w Zduńskiej Woli.

Z okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy policjanci ze zduńskowolskiej komendy przypominali uczestnikom ruchu drogowego o bezpiecznych zachowaniach na drodze. Wszystkie kontrole drogowe przebiegały w miłej atmosferze, a wszyscy kierowcy otrzymywali materiały edukacyjne.

Prokuratura Okręgowa w Sieradzu skieruje wniosek do sądu o przedłużenie tymczasowego aresztowania 19-letniego Daniela na kolejne sześć miesięcy. Mieszkaniec gminy Warta zamordował nożem, na terenie Domu Dziecka w Tomisławicach (gmina Warta, powiat sieradzki) przed północą 9 maja o trzy lata młodszą Oliwię. Przyznał się zresztą do tego czynu.