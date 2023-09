Przegląd prasy 29.09.2023 Zduńska Wola. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zduńskiej Woli

Jeszcze tylko do soboty, 30 września Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli czeka na zgłoszenia prac dyplomowych do konkursu ogłoszonego przez organizację. Najlepsza zostanie wydana nakładem towarzystwa

Goryczak żółciowy to pięknie wyglądający grzyb, który często „udaje” jadalne i pożądane przez grzybiarzy gatunki. Jednak potrawa z dodatkiem goryczaka nie będzie nadawała się do jedzenia. Sprawdź, jak wygląda goryczak zwany szatanem, z jakimi grzybami można go pomylić i jak do rozpoznać.