Przegląd prasy 3.12.2023 Zduńska Wola. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zduńskiej Woli

Nowa atrakcja czeka na gości Zoo Borysew koło Poddębic. To hala wypełniona swobodnie latającymi kolorowymi ptakami. Nowe zwierzęta zamieszkały w Egzotarium (dawny Dom Zimowy).

Targi Rękodzieła Lokalsi Handmade już dzisiaj, 2 grudnia w Ratuszu. To niepowtarzana okazja, by zaopatrzyć się w oryginalne, ręcznie robione ozdoby świąteczne czy prezenty gwiazdkowe. Stoiska, a jest ich aż 56, można odwiedzać do godz. 18.