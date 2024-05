Przegląd prasy 30.05.2024 Zduńska Wola. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zduńskiej Woli

To będzie atrakcyjny długi weekend w Zoo Borysew. Wielka turystyczna atrakcja Łódzkiego znajdująca się koło Poddębic zaprasza od najbliższego czwartku 30 maja do niedzieli 2 czerwca. Co umili czas prócz odwiedzin u egzotycznych zwierząt?

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Najlepszy ginekolog w Łódzkiem. Wybór często okazuje się trudny dla wielu pań. Od lekarza tej specjalizacji najczęściej oczekujemy poświęcenia nam czasu i uwagi. Liczy się profesjonalizm i kultura osobista. Zastanawiasz się do kogo umówić wizytę? Zazwyczaj o poradę w kwestii polecenia lekarza pytamy znajomych. Teraz my zrobiliśmy to za Was. Oto lekarze ginekolodzy, których polecają ich pacjentki w serwisie ZnanyLekarz.pl. Przejdź do galerii i zobacz zestawienie.

By oddać głos w wyborach do europarlamentu, nie musisz jechać do domu w innej miejscowości lub dzielnicy - teraz można łatwo zmienić miejsce głosowania. Wystarczy 5 minut, aby to zrobić. Czas na to, by wybrać najbardziej dogodne dla siebie miejsce do głosowania, masz do 6 czerwca. Jak to zrobić?

To już tradycja, że w Boże Ciało wierni z kilku zduńskowolskich parafii uczestniczą w jednej miejskiej procesji Bożego Ciała . Tak będzie także w najbliższy czwartek, 30 maja. Tegoroczna trasa będzie prowadziła z parafii pw. św. Antoniego do Bazyliki Mniejszej. Parafie informują, że w tym roku procesję Bożego Ciała poprowadzi biskup Diecezji włocławskiej Krzysztof Wętkowski.