Przegląd prasy 7.06.2024 Zduńska Wola. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zduńskiej Woli

Kobieca energia nie zna granic i nic jej nie zatrzyma – przekonaliśmy się o tym podczas spotkania z laureatkami plebiscytu Kobieca Twarz Regionu 2024. Panie zaprosiliśmy do udziału w Forum Kobiecości, jakie zorganizowaliśmy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa przy ul. Piotrkowskiej 282 we wtorek, 4 czerwca 2024.

Wybory do Europarlamentu na ostatniej prostej. Do Zduńskiej Woli zawitał z tej okazji dzisiaj, 6 czerwca Belka Express z prof. Markiem Belką i innymi kandydatami na eurodeputowanych oraz działaczami Lewicy. Profesor Belka - lider Lewicy do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 6, jaki obejmuje województwo łódzkie, ze zduńskowolanami spotkał się na pl. Wolności.