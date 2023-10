Przegląd prasy 7.10.2023 Zduńska Wola. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zduńskiej Woli

Tu i Teraz - nowy program Dziennika Łódzkiego, Expressu Ilustrowanego oraz serwisów Naszego Miasta. Redaktor Naczelny Piotr Samsik zaprasza na rozmowy nie tylko z politykami, w których nie brakuje ciekawych, ale również kontrowersyjnych pytań. Zapraszamy do oglądania codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 17.17. Gościem dzisiejszego odcinka programu jest Paweł Rychlik, kandydat do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 11, miejsce 6.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Aleksandra Łada i Iwo Faliszewski zostali laureatami polskiej edycji prestiżowego konkursu dla modeli The Look of the Year 2023. Finałowa gala odbyła się w auli Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Aleksandra Łada i Iwo Faliszewski zostali laureatami polskiej edycji prestiżowego konkursu dla modeli The Look of the Year 2023. Finałowa gala odbyła się w niedzielę (1 października) w auli Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Reprezentacyjny dom z basenem, tarasem na dachu i prywatnym stawem z wysepką i domkiem dla gości o powierzchni blisko 400 metrów kwadratowych został wystawiony za 9,6 mln zł na sprzedaż. Niezwykła nieruchomość znajduje się w w Łasku w województwie łódzkim.