Przegląd prasy 8.04.2023 Zduńska Wola. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zduńskiej Woli

Ostatnie rządowe nominacje dla Roberta Telusa i Piotra Ciepluchy, polityków z Opoczna i Łodzi, pokazały, że żaden dotychczasowy rząd w III Rzeczypospolitej nie zassał aż tylu polityków z Łódzkiego, co obecny rząd Zjednoczonej Prawicy.

To był fatalny dzień na drogach w powiecie łaskim. Służby ratunkowe interweniowały nie tylko w związku z karambolem na S8, o którym informowaliśmy na gorąco. Łącznie doszło do 4 wypadków. Okoliczności tych zdarzeń wyjaśniają policjanci z Łasku. Funkcjonariusze zwracają się z apelem do wszystkich kierowców o ostrożność i rozwagę. - Dołóżmy wszelkich starań, aby zbliżające się święta były bezpieczne i z jak najmniejszą ilością zdarzeń.