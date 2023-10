Przegląd prasy 9.10.2023 Zduńska Wola. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Zduńskiej Woli

Od ośmiu już lat monitorują wszelakie zjawiska w pogodzie z jednej strony ostrzegając mieszkańców przed nadchodzącymi niebezpieczeństwami w postaci nawałnic czy wichur, z drugiej zapowiadając widowiskowe zorze polarne czy obłoki srebrzyste. Jak powstali, kto może do nich dołączyć, czy słoneczny i spokojny dzień to dla nich dzień stracony? Na to i wiele pytań odpowiada Marcin Głodek szefujący grupie Poddębicko-Łęczyccy Łowcy Burz.