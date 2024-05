Przegląd prasy z kwietnia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Zduńskiej Woli?

Przegląd kwietnia 2024 w Zduńskiej Woli: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Upłynęła kadencja Zduńskowolskiej Rady Seniorów. Zasiadający w niej odebrali podziękowania od prezydenta miasta, a także sami takie podziękowania przekazali przedstawicielom samorządu.

Elektrośmieci do kontenera, a drzewko do ogródka. To była już dziesiąta edycja akcji "Drzewko za odpad" w Zapolicach. Na mieszkańców gminy Zapolice czekało 2000 sadzonek.

Pożar w nowym bloku przy Juliusza w Zduńskiej Woli. Paliło się na dachu budynku.