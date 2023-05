Przegląd prasy z tygodnia 21.05.2023. Co działo się w Zduńskiej Woli. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Łodzianka Adrianna Jasiaczek szykuje się do ślubu z Michałem Tyszką. Para poznała się w dziewiątej edycji programu „Rolnik szuka żony”. Trwają przygotowania do ich ślubu. Niedawno wzięli udział w romantycznej sesji zdjęciowej. Fani są zachwyceni wykonanymi kadrami. Nie mają wątpliwości, co do tego, że zaprezentowane przez narzeczonych zdjęcia pokazują, że miłość bije od nich na kilometr.

Co najmniej o tydzień dłużej niż planowano zamknięty będzie przejazd kolejowy na ul. Szadkowskiej w Zduńskiej Woli. Utrudnienia w ruchu potrwają do 26 maja. Powodem jest prowadzona przez PKP przebudowa przejazdu kolejowo drogowego przy ul. Szadkowskiej.