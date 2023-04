Przegląd prasy z tygodnia 9.04.2023. Co działo się w Zduńskiej Woli. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Zduńskiej Woli, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.04 a 8.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kulinarne warsztaty wielkanocne w Zapolicach. Było bardzo smakowicie ZDJĘCIA”?

Tygodniowa prasówka 9.04.2023: 2.04-8.04.2023 Zduńska Wola: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wielkanocny klimat z czasów dawnej Polski przywołany na ZDJĘCIACH z Narodowego Archiwum Cyfrowego Wielkanoc w archiwach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które przywołują klimat świąt nawet sprzed prawie 100 lat.

📢 Tylu ministrów i wiceministrów z Łódzkiego jeszcze nigdy nie było. Poznajcie wszystkich. Zobacz zdjęcia Ostatnie rządowe nominacje dla Roberta Telusa i Piotra Ciepluchy, polityków z Opoczna i Łodzi, pokazały, że żaden dotychczasowy rząd w III Rzeczypospolitej nie zassał aż tylu polityków z Łódzkiego, co obecny rząd Zjednoczonej Prawicy. 📢 Fatalny dzień na drogach w powiecie łaskim. Karambol na S8 i trzy inne wypadki ZDJĘCIA To był fatalny dzień na drogach w powiecie łaskim. Służby ratunkowe interweniowały nie tylko w związku z karambolem na S8, o którym informowaliśmy na gorąco. Łącznie doszło do 4 wypadków. Okoliczności tych zdarzeń wyjaśniają policjanci z Łasku. Funkcjonariusze zwracają się z apelem do wszystkich kierowców o ostrożność i rozwagę. - Dołóżmy wszelkich starań, aby zbliżające się święta były bezpieczne i z jak najmniejszą ilością zdarzeń.

📢 Wypadek i praliż na drodze S8 pod Łaskiem. W trzech wypadkach zderzyło się 10 samochodów! ZDJĘCIA Aż pięć samochodów zderzyło się kilka minut po godz. 6 na drodze ekspresowej S8 w miejscowości Sięganów pod Łaskiem na nitce drogi prowadzącej w kierunku Warszawy. Kilka minut później, w odległości ok. 100 metrów od tegoż wypadku, zderzyły się trzy samochody. A przed godz. 8, również na drodze S8, w Marzeninie doszło do kolejnej kraksy z udziałem trzech pojazdów. Droga w kierunku Warszawy do godz. 10 była całkowicie zablokowana. Paraliż był także na drogach, które wyznaczono jako objazdy.

📢 Najtańsze auta do kupienia w Łodzi i województwie łódzkim. Tanie samochody do 4 000 złotych Najtańsze samochody z Łodzi i województwa łódzkiego. Nie każdego stać na zakup auta za kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na rynku są jednak dostępne tanie samochody, których cena nie przekracza 4 tysięcy złotych. Nie są one zazwyczaj samochodami pierwszej młodości, ale sprawdzają się świetnie na dojazdy do pracy, czy na większe zakupy. W naszej galerii przedstawiamy samochody poniżej 4 000 złotych z Łodzi i województwa łódzkiego. 📢 „Wielkanocna Baba z Łódzkiego” edycja III. Do konkursu przystąpiło 59 Kół Gospodyń Wiejskich W Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe nastąpiło rozstrzygnięcie trzeciej edycji konkursu „Wielkanocna Baba z Łódzkiego” zorganizowanego przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Do smacznej rywalizacji przystąpiło 59 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego.

📢 Można wybrać Superdzielnicowego ze Zduńskiej Woli. Konkurs ogłasza komenda główna Konkurs na Superdzielnicowego to wspólna akcja Telewizji Puls, ekipy serialu „Dzielnica Strachu” i Komendy Głównej Policji. Akcja społeczna #DzielnicaBEZstrachu to między innymi głosowanie w konkursie, jaki rozpoczął się 3 kwietnia i potrwa do 21 kwietnia.

📢 Przetarg na przebudowę ulicy Łódzkiej w Zduńskiej Woli przesunięty na po świętach Do 12 kwietnia przedłużono termin składania ofert na przebudowę części drogi wojewódzkiej 482, czyli ulicy Łódzkiej w Zduńskiej Woli. Zarząd Dróg Wojewódzkich zmienił termin przetargu o tydzień. Między innymi ze względu na liczne pytania i konieczność udzielania wyjaśnień potencjalnym wykonawcom. 📢 Konkurs ozdoby wielkanocne w PMDK "Na pięterku" w Zduńskiej Woli Konkurs ozdoby wielkanocne podsumowano w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury "Na pięterku" w Zduńskiej Woli.

📢 Mistrzostwo III ligi dla UKS Akademia Siatkówki KYUBI Zduńska Wola Akademia Siatkówki KYUBI Zduńska Wola zdobyła mistrzostwo trzeciej ligi kobiet w siatkówce. Drużyna będzie teraz walczyła o awans do drugiej ligi. Mecze po świętach odbędą się w Zduńskiej Woli. 📢 Konkurs na najładniejszą pisankę w gminie Widawa. W GOK w Widawie wręczono nagrody Konkurs na najładniejszą pisankę w gminie Widawa został podsumowany w środę, 5 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Widawie. Nagrody wręczono w kilku kategoriach wiekowych, a wybierano najlepsze spośród blisko 250 prac.

