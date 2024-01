Przegląd prasy Zduńska Wola 10.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zduńskiej Woli

Zimą do schroniska w Czartkach trafia więcej psów i kotów niż podczas innych pór roku . Prezentujemy galerię czworonogów do adopcji, które zostały znalezione lub odłowione na terenie Zduńskiej Woli, a obecnie przebywają w przytulisku w Czartkach.

W pierwszy weekend marca startuje wiosna w III lidze. Drużyny rywalizujące na tym szczeblu już rozpoczęły przygotowania.

Na dworze coraz zimniej. W nocy temperatura spadła do - 20 stopni Celsjusza. Zima to czas, podczas której życie mogą stracić osoby, które nie mają gdzie się schronić przed mrozem. Policja apeluje, by być czujnym. Każdy z nas może pomóc ludziom pozbawionym dachu nad głową, narażonym na wychłodzenie. Można uratować komuś życie i zdrowie, wystarczy zadzwonić i poinformować służby o osobie będącej w potrzebie. Policja i straż miejska gotowe są pomóc, by nikt nie został na mrozie.