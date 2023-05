Przegląd prasy Zduńska Wola 12.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zduńskiej Woli

Zduńska Wola z grantem na wdrażanie nowych technologii. Znalazła się w gronie siedemnastu miast, które bezpłatnie mogą testować i wdrażać nowoczesne rozwiązania IT przez pół roku.

Zduńska Wola w latach 70 czy 80. ubiegłego wieku niewiele przypomina tę obecną, choć niektóre miejsca można rozpoznać. W galerii zdjęć przypominamy nasze miasto sprzed 40 i 50 lat.

Kończy się przebudowa ul. Prostej w Zduńskiej Woli. To część dużego projektu za 15 mln zł , na jaki miasto dostało 12 mln zł z Polskiego Ładu. To jedna z trzech ulic, które miasto modernizuje za te pieniądze. Kolejne to Szymanowskiego i Mostowa.

Następnym krokiem będzie budowa ronda na skrzyżowaniu Prostej, Szymanowskiego i Złotej.