Przegląd prasy Zduńska Wola 15.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zduńskiej Woli

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli jadą na praktyki do Grecji. To będzie już szósta grupa uczniów tej szkoły, która będzie mogła szkolić się za granicą dzięki programowi Erasmus+.

Kącik do wymiany książek, happeningi, monitor do malowania palcami, ścianka wspinaczkowa. To kilka z pomysłów zduńskowolan na to, jak zagospodarować kulturalnie przestrzeń dworca kolejowego w Zduńskiej Woli. Efekty spotkania w tej sprawie na dworcu podsumował Miejski Dom Kultury.