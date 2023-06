Przegląd prasy Zduńska Wola 2.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zduńskiej Woli

Lato to idealny czas na eksperymenty z naszym wyglądem, a która z nas nie pragnie, dobrze wyglądać na wakacjach? W naszej galerii przedstawiamy najmodniejsze uczesania w lato 2023. Co polecają stylistki z całego świata? Sprawdź!

Ile wart jest majątek Joanny Lichockiej, posłanki wybranej z sieradzkiej listy Prawa i Sprawiedliwości? Czy wzbogaciła się w 2022 roku, czy może zarobiła mniej? Zmieniła samochód, kupiła mieszkanie, a może zaciągnęła kredyt? Wszystko to możemy sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, które złożyła za 2022 rok.

Ile wart jest majątek Tomasza Rzymkowskiego, posła wybranego z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu sieradzkim oraz wiceministra edukacji i nauki? Czy wzbogacił się w 2022 roku, czy może zarobił mniej? Zmienił samochód, kupił mieszkanie, a może zaciągnął kredyt? Wszystko to możemy sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2022 rok.

Bobry zbudowały tamę, doszło do spiętrzenia wody, a w efekcie do zalania pól. Z takim problemem, który zagraża dalszemu prawidłowemu funkcjonowaniu gospodarstwa, boryka się rolnik Grzegorz Barczyński ze wsi Ochle w gminie Widawa (powiat łaski). Na jakie rozwiązania można liczyć w takiej sytuacji?

To będzie już dziesiąta edycja Budżetu Obywatelskiego Zduńska Wola. Na realizację pomysłów mieszkańców będzie więcej pieniędzy niż w poprzednich latach. Zduńskowolanie będą mogli zgłaszać swoje projekty już za kilkanaście dni. Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora zachęca zduńskowolan do aktywności.

1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka. To wyjątkowa okazja, by przypomnieć sobie lata dzieciństwa. My zebraliśmy wiele zdjęć zdjęć z dzieciństwa znanych z Łodzi i województwa łódzkiego. Zobaczcie, jak się zmienili.

Zabawy i różnorakie atrakcje z okazji Dnia Dziecka Przygotowano w Szkole Podstawowej nr 11 Zduńskiej Woli.