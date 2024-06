Przegląd prasy Zduńska Wola 25.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zduńskiej Woli

Zduńskowolanie mogą zdecydować, który pomnik na tzw. starym cmentarzu zostanie odnowiony za pieniądze z ostatniej kwesty. Swój głos na wybrany nagrobek mogą oddać w specjalnej ankiecie. Na podane propozycje głosować można do połowy lipca.

W poniedziałek i wtorek rozgrywane są w Łodzi Ogólnopolskie Mistrzostwa Ministrantów w Piłce Halowej. Zawody rozpoczęły się liturgią celebrowaną w Archikatedrze Świętego Stanisława Kostki. Mszy świętej przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś. Do rywalizacji stanęły także drużyny ministranckie z naszego regionu.

Bezpłatne jest korzystanie z miejskich rowerów w Zduńskiej Woli. Taka możliwość istnieje od dzisiaj, 24 czerwca, do końca czerwca. Chodzi o to, by jak najwięcej osób włączyło się w zduńskowolską rywalizację o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.