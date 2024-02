Przegląd prasy Zduńska Wola 29.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zduńskiej Woli

Tuńczyk, ziemniaki, jajka i marchew tworzą kolejne warstwy bardzo efektownej i smacznej sałatki mimoza. Nawiązuje ona wyglądem do kwiatów mimozy, które w cieplejszym klimacie zakwitają wczesną wiosną. Sałatka z tuńczykiem i jajkiem to doskonała propozycja na Wielkanoc. Stwórz własną dekorację i zachwyć całą rodzinę.

Kontrola jednego samochodu spowodowało zatrzymanie trzech zduńskowolan. Jeden był poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności na 255 dni, drugi posiadał przy sobie znaczną ilość różnego rodzaju narkotyków za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Trzeci kierował samochodem, chociaż był po użyciu alkoholu i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. O dalszym losie zatrzymanych zdecyduje teraz sąd.

Walka o najniższą cenę masła, sms-y do klientów przedstawiające lepsze promocje niż u konkurencji, wytykanie błędów w koszyku zakupowym, pozew do sądu – to tylko kilka przykładów z frontu Biedronka kontra Lidl. Kto wygrywa wojnę o klienta, o której głośno zrobiło się w ostatnim czasie? Na to pytanie odpowiadają dowody zakupu dodane do popularnej aplikacji PanParagon. Oto wyniki paragonowej analizy.