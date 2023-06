Przegląd prasy Zduńska Wola 7.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zduńskiej Woli

Prawo nakazuje, aby nie tylko samorządowcy i osoby sprawujące władzę państwową co roku składały i publikowały oświadczenia majątkowe. Dotyczy to także kierownictwa służb mundurowych, w tym policji. Sprawdź oświadczenie majątkowe komendanta policji w Zduńskiej Woli, młodszego inspektora Roberta Krawczyka.

Dwie zduńskowolanki straciły swoje oszczędności bo uwierzyły naciągaczom i zainstalowały aplikacje na telefonach. W ten sposób hakerzy dostali się na pulpity telefonów, weszli w aplikacje bankowe i wypłacili wszystkie oszczędności jakie kobiety posiadały. Dodatkowo, jeden z nich zaciągnął na zduńskowolankę kredyt. Policjanci ze Zduńskiej Woli ostrzegają, by nie instalować na telefonach i komputerach nieznanych aplikacji.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 spotkali się z Przemysławem Wechterowiczem, autorem książek dla dzieci. TO ciekawe wydarzenie zainaugurowało realizację pierwszego z trzech projektów, na jakie Miejska Biblioteka Publiczna w Zduńskiej Woli dostała pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mają na koncie kradzieże, rozboje, bójki, włamania i inne przestępstwa oraz wykroczenia. Niestety wciąż pozostają nieuchwytni dla służb. Policja w Łodzi i podległych jej jednostkach, wystawiły za nimi listy gończe. Dzisiaj publikujemy zdjęcia tych, których można rozpoznać po tatuażach i znakach szczególnych.

Tydzień potrwają tegoroczne Dni Zduńskiej Woli. Ma być to czas wypełniony różnorodnymi atrakcjami. W planie są m.in. koncerty, wydarzenia artystyczne, wystawy, zlot zabytkowych samochodów i parada autobusów.

Ponad 100 nowych mieszkań przybędzie w Zduńskiej Woli. Na ukończeniu jest budowa trzech nowych bloków na os. Południe. To tzw. Nowy Manhattan i blok przy ul. Malczewskiego. To inwestycje deweloperskie. Łączy je to, że grunty pod te inwestycje deweloperzy kupili po preferencyjnych cenach od miasta.