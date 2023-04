Przegląd prasy Zduńska Wola 9.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Zduńskiej Woli

lenovo tab m10 to rodzinny tablet, który robi wraż…

lenovo tab m10 hd to tablet hd drugiej generacji o…

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5T0230PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5T0270PL Tablet LENOVO

W Wielką Sobotę, tuż przed Wielkanocą 2023, mieszkańcy Zduńskiej Woli wyruszyli na groby bliskich, by uporządkować i ozdobić nagrobki.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wielkanoc w archiwach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które przywołują klimat świąt nawet sprzed prawie 100 lat.

W Wielką Sobotę tysiące wiernych odwiedza kościoły, by poświęcić pokarmy na wielkanocny stół. Nie inaczej było w Zduńskiej Woli.

Ostatnie rządowe nominacje dla Roberta Telusa i Piotra Ciepluchy, polityków z Opoczna i Łodzi, pokazały, że żaden dotychczasowy rząd w III Rzeczypospolitej nie zassał aż tylu polityków z Łódzkiego, co obecny rząd Zjednoczonej Prawicy.

To był fatalny dzień na drogach w powiecie łaskim. Służby ratunkowe interweniowały nie tylko w związku z karambolem na S8, o którym informowaliśmy na gorąco. Łącznie doszło do 4 wypadków. Okoliczności tych zdarzeń wyjaśniają policjanci z Łasku. Funkcjonariusze zwracają się z apelem do wszystkich kierowców o ostrożność i rozwagę. - Dołóżmy wszelkich starań, aby zbliżające się święta były bezpieczne i z jak najmniejszą ilością zdarzeń.