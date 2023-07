Przegląd prasy ze Zduńskiej Woli. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.07.2023

Trzy dni potrwa tegoroczne, jubileuszowe 15 Święto Kwiatów w Karsznicach zaplanowane na ostatni weekend lipca. Gwiazdą będzie zespół Big Day. Chętni wystawcy mogą się jeszcze zgłaszać do udziału w kiermaszu do 14 lipca.

W Łódzkiem powstał nowy zakątek idealny do aktywnego relaksu nad wodą. To kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy z kąpieliskiem przy ul. Tarnowskiego w Warcie. Obiekt został urządzony za ponad 3,2 mln zł przy współudziale unijnych funduszy.

Zduńska Wola będzie miała pierwszy woonerf . Ulica Fabryczna ma się zmienić w trakt spacerowy na trasie szlaku fabrycznego, z dużą ilością zieleni, elementami małej architektury i stylowym oświetleniem. Zielona ulica Fabryczna - pierwszy woonerf w Zduńskiej Woli to projekt tegorocznego Budżetu Obywatelskiego.

Uśmiech Dziecka. Zobaczcie, kto wygrywa w Łódzkiem. Z okazji Dnia Dziecka stworzyliśmy wielką galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci naszych Czytelników. 1 czerwca wszystkie zdjęcia ukazały się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich wybierzemy maluchy, które trafią na okładkę. Czeka mnóstwo nagród, a wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK oraz wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu. Nowością w naszej akcji jest główna nagroda - 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. Głosowanie będzie trwać do środy, 12 lipca do godz. 21:30.