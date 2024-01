Przegląd prasy ze Zduńskiej Woli. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 14.01.2024

Prasówka Zduńska Wola 14.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Przed rokiem doszło do tragicznego pożaru w kamienicy przy ul. Łaskiej 55 w Zduńskiej Woli. Dziś wiadomo, że było to podpalenie. W sprawie zapadł wyrok skazujący. Sąd uznał, że doszło do zbrodni zabójstwa.