Przegląd prasy ze Zduńskiej Woli. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.04.2023

Grupa z Izraela odwiedziła Zduńską Wolę. Nie jest to jedyny akcent w szczególny czas związany z obchodami rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Miasto i powiat oraz związane z samorządami instytucje przystąpiły do akcji Żonkile.

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji przebudowy drogi powiatowej odbędą się w czwartek 20 kwietnia. Do udziału zachęca Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli.

Piękne panie z Łasku i powiatu. Stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek województwa łódzkiego. Teraz w trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Roku naszego regionu. Zobacz kandydatki z powiatu łaskiego i wyniki na dzień przed wielkim finałem. Głównymi nagrodami w finale ogólnopolskim akcji będą samochody - trzy Toyoty Aygo X.

Mieszkańcy Zduńskiej Woli mają już ostatnie dni, by zgłosić swoje pomysły na ekologiczne inicjatywy do realizacji w ramach kolejnej edycji Zielonego Budżetu. Czas na to jest jeszcze tylko do piątku 28 kwietnia, a do rozdysponowania jest niebanalna kwota. Na jakie oddolne przedsięwzięcia liczy miasto?