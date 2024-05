Przegląd prasy ze Zduńskiej Woli. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.05.2024

Historie kryminalne ze Zduńskiej Woli mogli bliżej poznać uczestnicy Nocy Muzeów, na którą w sobotę 18 maja zaprosiło Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Do późnych godzin otwarte były też tego dnia Skansen Lokomotyw Urządzeń Technicznych oraz… Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

Kolorowo, muzycznie, tanecznie i atrakcyjnie. Tak jest podczas finałowej imprezy IV Zduńskowolskich Dni Seniora przed Ratuszem.

To była bal na balami! Do sali C sieradzkiego Starostwa Powiatowego zjechało w sobotni wieczór ponad 300 abstynentów z całej Polski, zrzeszonych w stowarzyszeniach. Okazja była przednia bowiem miejscowe Stowarzyszenie Abstynentów Przystań świętował 40 rocznicę istnienia. Wśród honorowych gości byli między innymi starosta sieradzki Mariusz Bądzior oraz prezydent Sieradza Paweł Osiewała.