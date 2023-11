Przegląd prasy ze Zduńskiej Woli. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.11.2023

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

To była wielka doroczna uroczystość dla klas mundurowych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Kadeci z najstarszych klas odebrali certyfikaty ukończenia szkolenia, a pierwszoklasiści-kadeci złożyli ślubowanie.

Zduńskowolscy radni Prawa i Sprawiedliwości wypowiedzieli się w sprawie spalarni odpadów w Zduńskiej Woli. Podkreślali, że nie są przeciwni samej inwestycji ale są przeciwni zlokalizowaniu jej na terenie Elektrociepłowni.

Za nami pierwsze opady śniegu w Zduńskiej Woli, co może zwiastować szybkie nadejście zimy. Zduńskowolski samorząd jest przygotowany do akcji zima. Miasto ma obowiązujące do końca roku umowy z firmami, które zajmują się zimowym utrzymaniem ulic, jest ponadto w trakcie rozstrzygania przetargu na przyszły rok.