Przegląd prasy ze Zduńskiej Woli. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 22.08.2023

Do zderzenia trzech samochodów doszło w Szadkowicach. Powodem tego zdarzenia drogowego była, jak informuje zduńskowolska policja, nieuwaga 31-letniej mieszkanki powiatu poddębickiego. Kobieta zjechała fiatem na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do zderzenia z dwoma innymi samochodami.

To już ostatnie przygotowania do 33. Pieszej Pielgrzymki Zduńskowolskiej. Pątnicy wyruszą na Jasną Górę jutro rano, 22 sierpnia. Dzisiaj, 21 sierpnia jest ostatni dzień, kiedy można zapisać się do udziału w pielgrzymowaniu.

Wrą prace przy modernizacji zduńskowolskiej obwodnicy, czyli ulicy Łódzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej 482. Z tego powodu obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

W siódmej minucie doliczonego czasu gry Engjell Hoti z ŁKS Łódź popisał się fantastycznym strzałem i piłka wylądowała w bramce Pogoni Szczecin! To był jedyny gol niedzielnego meczu, dający ełkaesiakom trzy punkty. To także druga wygrana ŁKS w ekstraklasie.