Przegląd prasy ze Zduńskiej Woli. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 29.08.2023

To pozycja, nad którą warto się zatrzymać na dłużej. Na pewno spodoba się miłośnikom Lema, Orwella czy Kafki. Spodziewajcie się dobrego sciene ficion, elementów historii i niebanalnej akcji. W taki sposób Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli zaprasza na spotkanie z Konradem Witkowskim, autorem książki "Święte Niemcy".

Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów przypada dzisiaj, w poniedziałek, 28 sierpnia. Był obchodzony także w Zduńskiej Woli. Do wspólnego czytania komiksowych historii a nawet do ich tworzenia zaprosiła Miejska Biblioteka Publiczna.

Agnieszka Chylińska na Instagramie zaskakuje swoich fanów zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Przy okazji premiery teledysku do trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry" przeszła sporą metamorfozę. Zresztą nie po raz pierwszy. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda.

Za nami uroczyste podsumowanie plebiscytu Mistrzowie Agro 2023 w województwie łódzkim i wręczenie nagród zwycięzcom z kilku powiatów. Nagrodziliśmy Koła Gospodyń Wiejskich, sołtysów i sołtyski, rolników, gospodarstwa agroturystyczne, liderów społeczności, laureatów plebiscytu w powiatach i województwie.

To był już 13. Dzień otwarty cmentarza żydowskiego w Zduńskiej Woli. Zainteresowani historią tej nekropolii oraz zduńskowolskich Żydów licznie przybyli w niedzielę, 27 sierpnia.