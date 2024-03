Przegląd prasy ze Zduńskiej Woli. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 3.03.2024

Budynek dworca PKP w Zduńskiej Woli i jego otoczenie przeszły metamorfozę. Zmodernizowany dworzec to przestrzeń do wykorzystania. O to, w jaki sposób chcą zapytać mieszkańców zduńskowolski samorząd i Miejski Dom Kultury. Konsultacje społeczne w tej sprawie zaplanowano na dworcu w najbliższą środę, 6 marca.

Coraz więcej osób korzysta z oferty Złoczewskiego Centrum Treningu Łukasza Ochockiego, który zlokalizowany jest przy ul. Szerokiej 8 w Złoczewie. Na klientów czekają tu najnowocześniejsze urządzenia. Dużym zainteresowaniem cieszą się również treningi personalne. To, że jest to doskonałe miejsce na poprawę sylweki, ale przede wszystkim dobrego samopoczucia potwierdzają opinie klientów, wśród których są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Łączy ich pasja do sportu, zdrowego stylu życia i miejsca, które stało się ich drugim domem. To właśnie w Złoczewskim Centrum Treningu spędzają każdą wolną chwilę. Wychodzą stąd pełni energii i zapału do dalszej pracy nad sobą. Treningi to bowiem nie tylko poprawa fizycznej kondycji, ale także psychicznej, która jest motorem napędowym do życia w wielu innych obszarach.