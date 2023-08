Przegląd prasy ze Zduńskiej Woli. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 8.08.2023

"Takiej uroczystości nie powstydziłoby się Hollywood" - mieli komentować goście wesela Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Para przyznaje, że były to niezapomniane chwile, wszystko się udało, a goście cudownie się bawili. Najpopularniejsi seniorzy w Polsce wzięli ślub 5 sierpnia na zamku w Niepołomicach. Teraz, gdy emocje powoli opadają, komentują swój wielki dzień.

Pogorszenie pogody nie oznacza, że nie można dobrze się zrelaksować. Można się o tym przekonać zaglądając do Term Poddębice. Tu we wakacje czekają nie tylko baseny czy sauny, ale również niedzielne animacje. Zobaczcie jak świetna jest zabawa.

Przy ulicy Granicznej w Zduńskiej Woli budowany jest chodnik. Do połowy sierpnia powinna być gotowa jego część po południowej stronie jezdni. Następnie prace rozpoczną się po stronie północnej. To nie jedyny nowy miejski chodnik w Zduńskiej Woli.

Wulgarny napis pod adresem partii Prawa i Sprawiedliwości, zniszczony szyld i elewacja budynku, w którym siedzibę ma poseł Marek Matuszewski. To efekt działalności wandala, który prawdopodobnie pod osłoną nocy dokonał aktu wandalizmu.

Andrzej Wawrzyniak i Martyna Majchrzak zdobyli główne nagrody 56. Ogólnopolskiej Turystycznej Giełdy Piosenki Studenckiej: za najlepszą piosenkę, dla najlepszego wykonawcy oraz nagrodę im. Wojtka Bellona.

41-letni szadkowianin wyrzucił śmieci do rowu. Wśród odpadów był szkolny sprawdzian, który pomógł w ustaleniu właściciela worków. Za zanieczyszczenie, 41-latek został ukarany mandatem w kwocie 500 złotych i musiał posprzątać to co zostawił.