Przegląd prasy ze Zduńskiej Woli. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 9.03.2024

Kolejne drogi w Zduńskiej Woli zyskały nową nawierzchnię. Do mapy wyremontowanych dróg dołączyły ulice Poziomkowa, Jagodowa i Jałowcowa. Niedługo będą modernizowane kolejne trakty.

Sardynia to, tuż obok Sycylii, najpopularniejsza wyspa słonecznej Italii. Nic dziwnego, że tak przypadła do gustu turystom spragnionym ciepła – otoczona lazurowymi wodami Morza Śródziemnego, oferuje mnóstwo przepięknych plaż, jakby stworzonych z myślą o wczasowiczach. Odkryj 7 skarbów Sardynii, które powinien odwiedzić każdy miłośnik plażowania.

Na Misterium Męki Pańskiej. "Od Wieczernika do Zmartwychwstania ” zaprasza w najbliższą niedzielę, 10 marca do parafii pw. św. Pawła w Zduńskiej Woli Teatr Cultus, To będzie pierwszy z czterech planowanych w naszym regionie spektakli. W tym roku widowisko będą mogli obejrzeć także sieradzanie. Odwiedziliśmy z aparatem fotograficznym próbę generalną spektaklu.