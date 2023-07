Przegląd tygodnia z 2.07.2023 w Zduńskiej Woli. Najważniejsze wydarzenia od 25.06 do 1.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

To mieszkańcy Zduńskiej Woli mają zdecydować, który nagrobek na tzw. starym cmentarzu w mieście zostanie odrestaurowany za pieniądze z ostatniej kwesty. Prace konserwatorskie tym razem będą obejmować jeden z pomników na części katolickiej zduńskowolskiej nekropolii. Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli - organizator akcji - uruchomiło głosowanie on-line. Głosy można oddawać do końca lipca.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ponadczasowe hity polskich grup rockowych, m.in. Perfectu, Manaamu czy Budki Suflera i Lombardu mogli usłyszeć wszyscy, którzy dotarli do zduńskowolskiego Ratusza na "Wieczór z Wawrzynem".

Zduńskowolscy policjanci apelują do osób wypoczywających nad wodą o ostrożność, rozwagę i korzystanie ze strzeżonych kąpielisk. Mundurowi podczas pełnienia służb w ramach akcji "kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą", kontrolują systematycznie akweny wodne w przydzielonych rejonach. W powiecie zduńskowolskim dzikie kąpieliska są głównie w dorzeczu Warty i Widawki.

Miasto zbudowało parking między stadionem a domem kultury w Karsznicach. To zagospodarowanie terenu przy ul. Stefana Okrzei kosztowało ponad 400 tys. zł

Finał Miss Polonia 2023 odbędzie się dzisiaj (piątek 30 czerwca) w Zakopanem. O koronę najpiękniejszej walczyć będzie dwadzieścia kandydatek, w tym trzy reprezentantki Łódzkiego. Ale to nie jest jedyny lokalny akcent tegorocznej edycji tego konkursu piękności.

Skrzyżowanie w centrum Zduńskiej Woli, zbieg ulic Złotnickiego i Kościelnej zostanie zamknięte na dwa tygodnie, od poniedziałku 3 lipca. Ma to związek z budową nowej ulicy, która ma być przedłużeniem ul. Złotnickiego.

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli będzie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozpoczęła się gruntowna przebudowa szkoły z remontem dachu i montażem windy za ponad 5,6 mln zł. Powiat zduńskowolski pozyskał na tę inwestycję blisko 4,3 mln zł z rządowego programu Polski Ład.

Błyski i mrok. Taki tytuł nosi wystawa prac Lilianny Słaby, zdolnej uczennicy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli, jaką można podziwiać w Bibliotece Pedagogicznej w Zduńskiej Woli.

Zduńska Wola postanowiła wykorzystać do podlewania roślin wodę spuszczaną z basenów Zduńskiej Wody. Z powodu przerwy technicznej zostaną opróżnione niecki a woda przekazana do użytku w inny sposób. Zduńskowolanie 3 i 4 lipca będą mogli pobrać wodę do podlewania ze specjalnych basenów wystawionych przed kompleks Zduńskiej Wody.