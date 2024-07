Przegonimy raka z pompą – finał w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA, PLAKAT

Akcję organizuje Stowarzyszenie „Przegoń raka dla dzieciaka”. To zduńskowolska organizacja non-profit, która działa na rzecz walki z chorobami nowotworowymi u dzieci.

Rozpraszacze bólu, to narzędzia które mogę przynieść ulgę i radość, odwracając uwagę dziecka od bólu i strachu. Mogą sprawić, że trudne chwile w szpitalu staną się znośniejsze, a uśmiech wróci na twarze dzieci walczących z nowotworem. Rozpraszacze bólu to nie tylko technologia, to narzędzie emocjonalnego wsparcia, to chwila oddechu, której tak bardzo potrzebują dzieci podczas leczenia – mówi zduńskowolanka Małgorzata Hawel z Zarządu Stowarzyszenia „Przegoń Raka Dla Dzieciaka”, organizatorka akcji.