Przetarg na przebudowę ulicy Łódzkiej w Zduńskiej Woli przesunięty na po świętach

Przebudowa obwodnicy. Rozstrzygnięcie po Wielkanocy

Zadanie na jakie ogłoszono przetarg to "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę - I Etap". Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi przewiduje wykonanie robót na odcinku około kilometra ulicy Łódzkiej. Zaplanowano:

Przebudowa tak zwanej obwodnicy w Zduńskiej Woli zapowiadana jest przez samorząd województwa łódzkiego od 2018 roku. W tym roku zarządca drogi planuje przebudowanie części ulicy Łódzkiej z budową nowego ronda. W budżecie województwa łódzkiego na 2023 rok zaplanowano na drogę w Zduńskiej Woli 20 mln zł. Urząd Marszałkowski w Łodzi do końca 2022 roku zgromadził dokumentację i uzyskał zezwolenie na realizację tej inwestycji.

Rozbudowa obejmie odcinek ul. Łódzkiej w Zduńskiej Woli od ronda Solidarności na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej - Szadkowskiej - Juliusza - Opiesińskiej do skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Mostową. Realizacja tego etapu, przewidzianego na lata 2023-2024, będzie kosztowała łącznie 30 mln zł, jak zakłada inwestor.

Droga wojewódzka przez Zduńską Wolę do remontu

Ten odcinek trasy wojewódzkiej to tak zwana obwodnica Zduńskiej Woli, jaka została wybudowana w latach 70. ubiegłego wieku i stanowiła część drogi krajowej nr 14. Po wybudowaniu ekspresowej S8 przeszłą w zarząd województwa łódzkiego.

Przebudowa około 5 km drogi wojewódzkiej 482, jaka przechodzi przez Zduńską Wolę, planowana jest już od 2018 roku. Pierwsze działania rozpoczęły się od zaprojektowania nowego wyglądu trasy i konsultacji z mieszkańcami, jakie prowadzono w połowie 2019 roku. Sejmik wojewódzki nie przeznaczył jednak znaczących kwot na inwestycję w poprzednich latach. Dopiero na 2023 roku na inwestycję w budżecie województwa łódzkiego przeznaczono 20 milionów złotych.

Zarząd Dróg Wojewódzkich, który jest zarządcą drogi oraz inwestorem przy planowanej przebudowie w ostatnich latach przeznaczał niewielkie kwoty na prace przygotowawcze, między innymi opracowanie dokumentacji przedsięwzięcia.

Jak informuje ZDW w Łodzi, do 2019 roku wydatkowano 545.028 zł na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę. W 2020 roku kontynuowano prace przygotowawcze w zakresie realizacji inwestycji, bez ponoszenia nakładów finansowych. W 2021 roku wydatki to 50.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. W 2022 roku wydatki to 500.000 zł na kontynuację prac przygotowawczych.