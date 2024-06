Rada gospodarcza przy prezydencie Zduńskiej Woli w nowej kadencji. Czym się zajmuje?Kto w niej zasiada? ZDJĘCIA

Rada gospodarcza przy prezydencie miasta powstała w 2017 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta miasta, Piotra Niedźwieckiego. Ma służyć radą władzom miasta w podejmowaniu decyzji we wprowadzaniu w życie pomysłów, które mają przysłużyć się mieszkańcom oraz zapewniać napływ pracowników do regionu. Rada to ciało doradcze, w którym przedstawiciele przedsiębiorców dzielą się z władzami miasta poglądami i uwagami dotyczącymi warunków prowadzenia działalności gospodarczej w mieście.

Wraz z zakończeniem kadencji samorządu, zakończyła działanie Rada Gospodarcza przy prezydencie w poprzednim składzie. Jednocześnie powołana została nowa rada na nową kadencję. Jej członkowie spotkali się na pierwszym posiedzeniu.

Przedstawiciele przedsiębiorców wybrali na nową kadencję 2024 – 2029 przewodniczącego rady. Został nim ponownie Jan Kaczmarek.

Skład Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zduńska Wola (kadencja 2024-2029):