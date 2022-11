Radical Patriotic Arkestry w Zduńskiej Woli. Opowieść o autorze polskiego hymnu ZDJĘCIA

Radical Patriotic Arkestry w Zduńskiej Woli. Opowieść o Wybickim

Podczas koncertu Radical Patriotic Arkestry w Zduńskiej Woli zabrzmiała muzyka inspirowana przede wszystkim bogatą polską tradycją. Muzycy zaprezentowali melodie ludowe bez stylizacji, w formie in crudo. Usłyszeć można było twórczość Wybickiego, ale również liryczne pieśni kaszubskie, żydowskie, białoruską pieśń obrzędową, czy ukraińską pieśń emigrantów. Wszystko to w nieoczywistych wariantach eksperymentalnych i bardzo oryginalnych, które nawiązywały do współczesności, w formie jazzowych improwizacji, z elektroniczną warstwą w tle.