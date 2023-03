Radni powiatowi chcą debatować o szpitalu w Zduńskiej Woli

- Jako radni mamy prawo wiedzieć co dzieje się w szpitalu - mówi Dawid Mazurkiewicz. - Od listopada próbujemy uzyskać informacje o sytuacji szpitala, ale uniemożliwiono nam dyskusje i spotkanie z dyrektorem na sesji nadzwyczajnej w grudniu. Po raz kolejny otrzymaliśmy porządek obrad sesji bez punktów związanych z sytuacja szpitala, która naszym zdaniem jest dramatyczna. Obawiamy się ze obecny zarząd powiatu może doprowadzić do zamknięcia szpitala. Chcemy rozmawiać o szpitalu o jego sytuacji dlatego wystąpiliśmy do przewodniczącego o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie pkt związanych właśnie ze szpitalem.