Radni powiatowi nie chcą przebudowy placu Wolności? Nie ma zgody na przekazanie ulicy Agnieszka Olejniczak

Powiatowi radni w Zduńskiej Woli nie zgodzili się na to, by fragment południowej jezdni placu Wolności przekazać miastu. Chodzi o część, która ma stać się deptakiem według koncepcji miejskiego samorządu. Czy to przystopuje inwestycję w centrum miasta?