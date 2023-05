Recydywista skradł w Zduńskiej Woli samochód. Został szybko zatrzymany przez policję

Jak informuje rzecznik zduńskowolskiej policji sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk, 38-letni zduńskowolanin pozostawił wieczorem samochód osobowy marki Mitsubishi przed posesją. Pojazdu nie zamknął, a w środku między siedzeniami, zostawił kluczyki. Rano 23 maja zobaczył, że nie ma samochodu. Powiadomił o tym policję.

- Zduńskowolscy funkcjonariusze po otrzymaniu zawiadomienia przystąpili do czynności, by odzyskać pojazd. Ustalono, że skradzione auto znajduje się w miejscowości Dobra na terenie powiatu tureckiego. Dzięki współpracy z policjantami z Komisariatu Policji w Dobrej, kilka godzin po zgłoszeniu, odnaleziono skradziony samochód. Zatrzymano 57-letniego mieszkańca województwa dolnośląskiego, który dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania. Następnego dnia usłyszał zarzuty za kradzież nie tylko samochodu, ale również znajdujących się wewnątrz pojazdu przedmiotów na łączną kwotę ponad 15 tysięcy złotych. Podejrzany ma bogatą kartotekę, a ostatnie przestępstwo popełnił w warunkach tak zwanej recydywy. Odpowie przed sądem za kradzież, za co w jego przypadku grozi kara pozbawienia wolności nawet do 7,5 roku. Odzyskany samochód wrócił do właściciela – relacjonuje rzecznik.