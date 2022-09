Regionalne Forum Gospodarcze w Powiecie Zduńskowolskim ZDJĘCIA

Regionalne Forum Gospodarcze w Powiecie Zduńskowolskim

Każdego roku forum skierowane jest do przedsiębiorców, przedstawicieli polityki, biznesu, samorządowców, instytucji oraz osób indywidualnych. To okazja do wymiany poglądów i doświadczeń. W tym roku omówione zostały możliwości, rozwiązań, bezpieczeństwa i finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Prelekcje i dyskusje, związane bezpośrednio z kwestiami ochrony środowiska, energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, a także ze społeczną odpowiedzialnością biznesu zostały zaplanowane dla odbiorców zainteresowanych konkretnymi tematami.