Remont ulicy Jodłowej na półmetku, a do asfaltowania czekają inne ulice

W ubiegłym roku wybudowany został zbiornik retencyjny, dzięki któremu można połączyć cały system kanalizacji deszczowej i odwodnienia w tej części miasta. Jego budowa rozwiąże problem odbioru wód opadowych z osiedla Nowe Miasta. Woda deszczowa będzie trafiać kanalizacją deszczową przez Jodłową do zbiornika retencyjnego, a następnie do rowu D12 i dalej do rzeki Tymianki.

Droga po przebudowie będzie miała nową nawierzchnię, zjazdy do posesji, chodnik i drogę rowerową. Inwestorem jest Powiat Zduńskowolski, ale miasto wspiera finansowo tę inwestycję. Oba samorządy wspólnie walczyły też o dotację na jej realizację.

Poziomkowa, Jagodowa i Jałowcowa to kolejce ulice, na których będzie asfalt. Ciężki sprzęt wjedzie też na ulicę Dobrą na odcinku od Wilczej do ulicy Nowy Świat. Zostaną zdemontowane tam stare, nierówne płyty betonowe i zastąpione nową nawierzchnią. Prace zakończą się w tym roku.

Powiat Zduńskowolski na przebudowę ulicy Jodłowej otrzymał ponad 8 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto dołożyło milion zł. Inwestycje realizuje firma Zakład Usług Komunalnych Barbara i Jarosław Pabich ze Zduńskiej Woli. Zakończenie prac planowane jest w czwartym kwartale tego roku.