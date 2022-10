Rentgen tak, ale bez opisu. W szpitalu w Zduńskiej Woli brakuje specjalistów Agnieszka Olejniczak

Pacjenci, którzy kierowani są przez lekarzy na diagnostyczne badania do pracownik rentgenowskiej w Zduńskiej Woli na wet kilka tygodni musza czekać na wyniki. Chodzi o opisy zdjęć, które dodawane są po dwóch a nawet po trzech miesiącach. Dyrekcja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego tłumaczy się brakami kadrowymi i zapewnia, że robi co może, by to zmienić.