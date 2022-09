Rodzinnie na policji w Zduńskiej Woli. Przywiózł brat brata. Obaj łamali prawo

Nietypowa, rodzinna sytuacja w komendzie w Zduńskiej Woli. Przywiózł brat brata. Obaj łamali prawo

36-latek ze Zduńskiej Woli, któremu sąd zakazał prowadzenia pojazdów za jazdę w stanie nietrzeźwości nie zastosował się do decyzji sądu. 5 września 2022 roku, pomimo zakazu, wsiadł za kierownicę vw passata i przywiózł do komendy swojego brata, który objęty jest dozorem policyjnym. Beztroski 36-latek wyjeżdżając z policyjnego parkingu zwrócił na siebie uwagę funkcjonariuszy prewencji wjeżdżających na parking. Mundurowi zawrócili i pojechali za nim. Na pobliskiej ulicy zatrzymali pojazd do kontroli. Podczas sprawdzeń w policyjnych bazach danych okazało się, że zduńskowolanin ma prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna nie mógł kontynuować podróży swojej i brata. Postępowanie 36-latka oceni sąd.

Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez daną osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Wydając taką decyzję, bierze pod uwagę całokształt okoliczności sprawy i ocenia, czy sprawca stwarza zagrożenie na drodze - przypomina sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Niestosowanie się do decyzji sądu jest przestępstwem określonym w artykule 244. kodeksu karnego. Oprócz grożącej kary pozbawienia wolności do lat 5, zduńskowolanin dostanie również karę finansową oraz orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat.