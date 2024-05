Rondo przy Złotej w Zduńskiej Woli będzie w wakacje, Mostowa późną jesienią ZDJĘCIA

Trwa budowa miejskiego ronda na skrzyżowaniu ulic Złotej, Prostej i Szymanowskiego. To część inwestycji za ponad 18,4 mln zł, która obejmuje także przebudowę ulicy Mostowej wraz z przepustem. Zduńska Wola uzyskała na to zadanie pod nazwą: „Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli” ponad 12 mln 65 tys. zł dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Termin zakończenia prac to listopad 2024 roku.