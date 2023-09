Rowerem do 66 km od Zduńskiej Woli. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 września?

Rozważasz wyprawę rowerową w pobliżu Zduńskiej Woli? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 66 km od Zduńskiej Woli. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Zduńskiej Woli proponujemy na weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Zduńskiej Woli

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Zduńskiej Woli, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Grójec-Piskórka-Grójec Stopień trudności: 2.0

Dystans: 52,61 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 899 m

Suma zjazdów: 927 m Trasę rowerową mieszkańcom Zduńskiej Woli poleca Nasiol23 Trasa o bardzo małym natężeniu ruchu.

Trochę asfaltu, polnych dróg, najtrudniejszy etap to lasy w okolicach Piskórki.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wrocław - Jawor - Jelenia Góra Stopień trudności: 3.0

Dystans: 144,53 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 429 m

Suma podjazdów: 962 m

Suma zjazdów: 726 m Trasę rowerową mieszkańcom Zduńskiej Woli poleca Wiesiek

Jeśli masz ochotę pofiglować na rowerku w Sudetach, proponuję najpierw dojazd z Wrocławia do Jeleniej Góry, trasą mniej ruchliwą, ale przez to bezpieczniejszą, przez Jawor. Dzień pierwszy mojej wycieczki to wyjazd z Wrocławia przez oś. Jerzmanowo i dalej przez Skałkę, Rakoszyce, Cesarzowice, Jarostów. Po przejechaniu nad autostradą, skręcamy w prawo i przez Łagiewniki Średzkie i Marcinowice docieramy do Jawora. Dotychczasowy odcinek trasy jest spokojny z niewielkimi podjazdami. W miasteczku tym proponuję zrobić małą przerwę na odpoczynek i uzupełnienie napoi, ale przede wszystkim należy zwiedzić Kościół Pokoju, pierwszy z dwóch na Dolnym Śląsku, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Następnie proponuję obrać kierunek na Świeżawę drogą 365. Za wsią Chełmiec rozpoczyna się sztywny, dwukilometrowy podjazd. Rozpoczynają się tu Góry Kaczawskie, po lewej stronie pojawiają się piękne, górskie widoki. Omijając Świerzawę trzeba uważać, droga 365 robi ciekawy myk. Należy najpierw skręcić w prawo na drogę 328, a następnie po dwustu metrach skręcić w lewo i kontynuować jazdę drogą 365. Dalej wspinamy się dość mocno, aby osiągnąć szczyt tj. przełęcz Kapela 582 m. npm,(jesteśmy w sercu Gór Kaczawskich) i serpentyną w dół, przez Dziwiszów zjeżdżamy do Jeleniej Góry. Ja jednak, chyba przez sentyment, wcześniej, na Chrośnickim Rozdrożu 538 m npm. skręciłem w prawo i w dół, przez Chrośnicę i Czernice postanowiłem wpaść nad zalew Pilchowicki. Uwaga, za wsią Czernica znajduje się krótki ale bardzo ostry podjazd i choć już zaprawiony w górach, to obciążony sakwami, ten podjazd zdobyłem pieszo. Kilometr dalej znajduje się miejsce, które niezbyt miło wspominam. Kilka lat temu, wjeżdżając do wsi Strzyżowiec, mając zbyt dużą prędkość, tuż za zakrętem, ujrzałem na następnym zakręcie mostek. Aby nie zakończyć wycieczki w korycie rzeki, musiałem ostro wcisnąć hamulce. Tylne koło roweru wyprzedziło mnie, a ja dość mocno usiadłem na asfalt, co skończyło się rozległym krwiakiem w miejscu, gdzie plecy kończą swą szlachetną nazwę. Po kilku następnych kilometrach dojeżdżamy nad zalew i tamę na rzece Bóbr. Stąd dalej jedziemy drogą szutrową wokół zalewu. Mijamy przystanek kolejowy Pilchowice Zapora i dalej pagórkami przez Siedlęcin docieram do Jeleniej Góry. Po objechaniu rynku, dzisiejszą etap kończę w schronisku turystycznym.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Otwock - Żydowskie dziedzictwo Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,31 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 372 m

Suma zjazdów: 380 m Trasę dla rowerzystów ze Zduńskiej Woli poleca Szymek84 Wycieczka śladami otwockich Żydów zorganizowana przez TSKŻ-Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Wydarzenie odbyło się w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”. Podczas tej wyjątkowej podróży w przeszłość uczestnicy mogli poczuć klimat przedwojennego uzdrowiska na „linii otwockiej” oraz poznać historie ludzi z nim związanych.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Lasami Puszczy Stromeckiej i Kozienieckiej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 68,55 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 275 m

Suma zjazdów: 229 m Trasę rowerową mieszkańcom Zduńskiej Woli poleca Kilometr

Dla miłośników Puszczy Stromeckiej i Kozienickiej proponujemy kolejną, drugą trasę lasami tych leśnych kompleksów. Pokonanie jej wymaga znacznego wysiłku i proponujemy ją dla osób przygotowanych kondycyjnie. Znaczna jej część prowadzi piaszczystymi odcinkach i w niektórych miejscach zmuszeni będziemy prowadzić rowery. Proponujemy zatem szersze opony. Tereny te są bardzo ładne krajobrazowo. Las, obcowanie z jego ekosystemem sprawia wiele radości.

Na trasie wycieczki odwiedzimy Studzianki Pancerne, w okolicach których w sierpniu 1944r doszło do bitwy 1. Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte i radzieckiej 8 Armii 1 Frontu Białoruskiego z dwiema niemieckimi dywizjami pancernymi w tym ze słynną Dywizją Pancerno Spadochronowa "Herman Göering" i niemiecką Dywizją Grenadierów. Przejeżdżać będziemy przez ładnie położoną od strony rzeki Radomki wioskę Chodków i dalej jechać będziemy szlakiem bojowym 31. Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich staczającym walki z Niemcami we wrześniu 1939r. W końcowym etapie trasy przez Kozienicki Park Krajobrazowy powrócimy na szlak czerwony i jechać będziemy wzdłuż historycznego traktu - "Gościńcem Królewskim". Mijać będziemy rezerwaty: "Zagożdżon", " Ponty" i "Ciszek".

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na URAZ przez ... w siną dal Stopień trudności: 2.0

Dystans: 85,24 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 369 m

Suma zjazdów: 369 m Trasę rowerową mieszkańcom Zduńskiej Woli poleca Taz77

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o stan techniczny roweru

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

