Rowerem do 66 km od Zduńskiej Woli. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 2 - 3 września?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową ze Zduńskiej Woli? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie.

Rowerem w pobliżu Zduńskiej Woli

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Tereny wodonośne-Grądy Odrzańskie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,85 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podjazdów: 848 m

Suma zjazdów: 812 m Rowerzystom ze Zduńskiej Woli trasę poleca Jac.wos Wycieczkę rozpoczynamy zostawiając za plecami budynek dworca kolejowego Wrocław Brochów. Kierujemy się w prawo na lekko wznoszącą się brukową drogę by przejechać kładką nad torami kolejowymi do ulicy Brochowskiej, którą docieramy do ulicy Opolskiej. Skręcamy w lewo i jadąc wzdłuż ulicy docieramy do pierwszych "świateł". Przechodzimy przez pasy i wjeżdzamy prosto w ulicę Świątnicką. Po 200m skręcamy w prawo w ulicę Księską, która wraz z końcem zabudowań przechodzi w ulicę Starodworską. Poruszmy się przez tereny wodonośne Wrocławia-zbaczanie z asfaltowej drogi grozi mandatem. Zanim dojedziemy do Mokrego Dworu mijamy polder Oławka i Zakład Uzdatniania Wody "Mokry Dwór". Woda z tego zakładu zaopatruje południowo-wschodnie, południowe i północno-zachodnie osiedla Wrocławia. Zakład ten działa od 1982 roku. Jadąc cały czas asfaltową drogą mijamy Mokry Dwór i po przejechaniu przez pola uprawne docieramy do Trestna,gdzie skręcamy w prawo. Pierwsze wzmianki o wsi Trestno mamy już w Średniowieczu. Opuszczając Trestno widzimy stary poniemiecki cmentarz ewangelicki z kaplicą z końca XIXw. Wśród pól docieramy do Blizanowic. Miejscowość ta jest bardzo zaniedbana-w przeszłości tereny te należały do PGR. Zamieszkuje ją kilka rodzin, natomiast kilka budynków popada w ruinę. Mijamy Blizanowice i podążamy w kierunku Siechnic. Obecnie zaczęto już w okolicy prace związane w budową obwodnicy Wrocławia. Widząć w odległości 100m most na Oławie skręcamy w lewo w kierunku lasu na żółty szlak. Trasa do tej pory bardzo łatwa, prowadząca prawie nie uczęszczanym asfaltem zmienia się w trudniejszą, terenową. Droga wiedzie przez las. Przejeżdzamy pod starym mostem kolejowym na skraju lasu - szlak po kilkunastu metrach zakręca o 180 stopni by znów po przejściu pod mostem wrócić do lasu. Po kilometrze docieramy do polany, która sąsiaduje z malowniczym rynnowym jeziorem. Nad brzegiem jeziora znajdują się drewniane ławki pod dachem oraz murowane palenisko z grillem. Może to być doskonałe miejsce wypoczynku. Kierujemy się w prawo i wąską ścieżką jedziemy wzdłuż jeziora aż dotrzemy do mostku kolejowego. Przejeżdżając pod torami skręcamy od razu w lewo i jedziemy w kierunku Kotowic mając po lewej stronie jezioro Dziewicze. Dojechawszy do Kotowic jedziemy początkowo prosto utwardzoną drogą aż wreszcie dojechawszy do drogi asfaltowej skręcamy w lewo. Główną trasą przez wieś docieramy do Kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ten parafialny Kościół to dawna kaplica, przebudowana w latach 1939-1940 z remizy strażackiej. Skręcamy tu w lewo by po 250m wjechać do lasu. Po kolejnych 150m odbijamy trasą w prawo skos. Mijamy las i wśród łąk dojeżdżamy do kanału Odry, przy którym skręcamy w prawo. Trzymając się kanału docieramy do śluzy w Ratowicach. Kładką przedostajemy się na drugą stronę kanału. Następnie przez znajdujący się w pobliżu jaz w Ratowicach przedostajemy się na drugi brzeg Odry. Skręcamy w lewo w drogę asfaltową. Po dojechaniu do skrzyżowania znów kierujemy się w lewo. Opuszczamy Ratowice by wjechać na drogę nr 455. Jadąc nią w kierunku Wrocławia mijamy kolejno Czernicę, Jeszkowice, Gajków, Kamieniec Wrocławski, Łany. Za Łanami droga 455 dochodzi do Lasu Strachocińskiego. Skręcamy w lewo do lasu i jadąc cały czas prosto docieramy do mostku na rzece Piskorna, który łączy części lasu Strachocińskiego. Zaraz za mostem wjeżdzamy na ścieżkę po lewej stronie, prowadzącej do Odry. Przy Odrze skręcamy w prawo i mając rzekę po lewej stronie dojeżdżamy do śluzy Bartoszowice i mostu Bartoszowickiego. Za mostem kierujemy się w lewo. Po 300m przez kładkę na jazie Opatowice dostajemy się na Wyspę Opatowicką. Mijamy park linowy i następnie przechodzimy przez śluzę Opatowicką. Za śluzą skręcamy w prawo na ulicę Opatowicką. Dalej ulicami Międzyrzecką, Na Niskich Łąkach, Kościuszki, Pułaskiego i Małachowskiego docieramy do dworca PKP Wrocław Główny, przy którym kończymy wycieczkę.

Tereny wzdłuż Odry, które zwiedziliśmy noszą nazwę Grądy Odrzańskie. Jest to specjalny obszar ochrony ptaków. Gniazdują tu : bielik, kania czarna, kania ruda i bączek. Na terenach tych znajdują się stare fragmenty lasów dębowo-grabowych oraz nadrzeczne lasy, rozlewiska i starorzecza.

🚲 Trasa rowerowa: Z czerwonego szlaku do Rezerwatu Modrzewina Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,68 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 567 m

Suma zjazdów: 567 m Rowerzystom ze Zduńskiej Woli trasę poleca Nasiol23 Grojec-Głuchów asfalt, potem trasa prowadzi w większości przez polne i leśne drogi, aż do Rezerwatu Modrzewina, powrót to Grójca z Modrzewiny to nieustanna droga góra-dół. Na trasie dużo urokliwych miejsc.

Dystans: 31,64 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 151 m

Suma podjazdów: 2 392 m

Suma zjazdów: 2 392 m Wielogorski poleca trasę rowerzystom ze Zduńskiej Woli

Trasa ciekawa, urozmaicona, polecam!

🚲 Trasa rowerowa: Odra we Wrocławiu Stopień trudności: 1.0

Dystans: 27,94 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 183 m

Suma zjazdów: 174 m Mac.kis poleca trasę mieszkańcom Zduńskiej Woli Łatwa kilkugodzinna trasa rowerowa wzdłuż Odry; świetna dla niezawansowanych rowerzystów; idealna dla rodzin z dziećmi. Pozwala poznać obie strony rzeki od Mostu Milenijnego po Wyspę Opatowicką. Może nie zobaczymy wszystkich 12 wysp i 112 mostów, ale kilka zostanie nam w pamięci na pewno. Nawierzchnia: od szutru do kostki i asfaltu. Startujemy spod Muzeum Narodowego w kierunku zachodnim. Tuż za Zatoką Gondoli, gdzie możemy wypożyczyć sprzęt pływający i zwiedzić Wrocław wodą, skręcamy w prawo i albo prosto albo poprzez Wzgórze Polskie z jeszcze piękniejszym widokiem docieramy do Bulwaru Dunikowskiego z piękną panoramą Ostrowia Tumskiego, siedziby biskupów wrocławskich. Dalej kierujemy się do przeprawy na Wyspy Młyńska i Słodową. Po lewej mijamy Akademię Sztuk Pięknych i ceglany budynek Hali Targową i poprzez Most Piaskowy i śluzę wjeżdżamy na Wyspy. Na tej Słodowej młodzież spotyka się wieczorami, aby skosztować na świeżym powietrzu płynnych specjałów produkowanych właśnie ze słodu.

Jadąc kładkami docieramy do dawnego Aresztu Miejskiego i zielonego budynku hotelu Plaza HP. Na pasach przekraczamy ruchliwą ulicę Drobnera i kierujemy się w lewo do nowowybudowanej mariny. Tam miejsce na krótki odpoczynek i fantastyczny widok Uniwersytetu Wrocławskiego. Wzdłuż kanału jedziemy dalej ul Księcia Witolda obok dawnej siedziby ZOMO i dalej już ścieżka rowerową wzdłuż ul. Długiej. Przed wiaduktem kolejowym przekraczamy jezdnie po pasach i kierujemy się dalej drugą stroną jezdni. Mijamy wiadukt kolejowy i zaraz za stacją transformatorową skręcamy w prawo. Po ok. ½ km dojeżdżamy do Grobli Kozanowskiej, tam w lewo dróżką wśród zieleni ogródków działkowych dojeżdżamy do torów kolejowych i po kilku zakrętach docieramy do Parku Popowickiego. Stąd tylko kilometr do Mostu Milenijnego, którego początek w kolejnym parku, tym razem - Zachodnim. Teraz na drugi brzeg Odry przez najdłuższy most Wrocławia, co prawda już niedługo, bo EURO 2012 i autostrada zdetronizują go na rzecz mostu autostradowego. Zatrzymajmy się na chwilę na środku, aby podziwiać halę sportową, baseny a po drugiej stronie widoki na dawny port. Po przekroczeniu mostu kierujemy się już w drogę powrotną. Najpierw Cmentarz Osobowicki, największa i najstarsza obecnie nekropolia Wrocławia. Droga wzdłuż rzeki, choć w mieście, bardzo zielona i przyjemna. Po lewej widzimy pierwsze wrocławskie nowe bloki z lat 60 XX wieku, to Różanka z pięknym napisem kibiców piłkarskiego klubu Śląska; jedziemy wzdłuż Kanału Różanka. Przed mostem Osobowickim mijamy śluzę Różanka - wyremontowaną po powodzi w 1997 i dalej "¦czeka nas próba cierpliwości na skrzyżowaniu kolo Mostu Osobowickiego - kilkanaście minut na różnych światłach. Dalej ul. Na Polance i Wałem Karłowickim przejeżdżając pod mostem kolejowym aż do Mostów Jagiellońskich. Tam kierujemy się w prawo, przekraczamy jezdnię i wracamy, aby skręcić w prawo na groblę Folwarczną. Po lewej kolejna śluza Zacisze. Początkowo jedziemy kilkadziesiąt metrów po płytach betonowych, aby w dalszym ciągu zagłębić się pomiędzy stare dęby. Po drugiej stronie rzeki korty tenisowe, kąpielisko Morskie Oko i Stadion Olimpijski. Jeszcze jeden Most - Swojczycki i niewiele ponad kilometr, aby dojechać do przeciwległego punktu Mostu Milenijnego Jazu Opatowickiego. To początek wrocławskiego szlaku wodnego kanałów i rzeki. Jeszcze tylko Most Bartoszowicki i kilkaset metrów i kolejny jaz na naszej drodze - Jaz Bartoszowicki z kładką, którą kolo parku linowego zjeżdżamy na Wyspę Opatowicką, zwana również Miłości. Przekraczamy ją wskos i podjeżdżamy po ostatnią na naszej trasie śluzę - Opatowicką. Trzeba wciągnąć brzuch, aby przejść na druga stronę po wąskim mostku. Teraz w prawo i dalej asfaltem w kierunku centrum Wrocławia ulicami Opatowicką i Miedzyrzecką. Po lewej stronie osiedle domków odbudowanych po powodzi 1997r i dojeżdżamy do Instytutu Niskich Temperatur PAN. Tutaj dojście do Kładki Zwierzynieckiej (po prawej stronie), którą możemy dojść na tyły wrocławskiego ZOO. Z kładki piękny widok Wrocławia i jazu ze śluzą Szczytnicką. Za skrzyżowaniem ul. Na Grobli z Rakowiecką ścieżka rowerowa, którą jedziemy do Mostu Oławskiego - jedynego kamiennego we Wrocławiu. Po lewej tereny Wodociągów a po prawej Wieża Ciśnień Na Grobli. Z mostu widok na pocztę na Pl. Krasińskiego i Most Grunwaldzki. - najbardziej charakterystyczny symbol miasta. My jedziemy dalej podziemnym tunelem na drugą stronę ulicy pod budynek Urzędu Wojewódzkiego. Tu kończymy wyprawę mają na widoku punkt startowy Muzeum Narodowego.

🚲 Trasa rowerowa: Piątkowisko - Żytowice - Markówka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,7 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podjazdów: 656 m

Suma zjazdów: 654 m Trasę dla rowerzystów ze Zduńskiej Woli poleca Karnik

Trasa na poobiedni spacerek. Trochę lasu, trochę pól i dróg przez wsie, bardzo przyjemna. Większość utwardzona, częściowo asfalt, niewielkie odcinki leśnych ścieżek.

