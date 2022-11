Rowerzyści w Zduńskiej Woli. Policja przeprowadziła akcję na Łaskiej

Policjanci ze zduńskowolskiej drogówki przeprowadzili akcję, by przeciwdziałać niewłaściwym zachowaniom rowerzystów. 24 listopada 2022 roku, mundurowi podczas działań „Niechronieni”, szczególną uwagę zwracali na rowerzystów. Policjanci kontrolowali, jak poruszają się na swoich pojazdach, czy mają prawidłowo wyposażony rower. Funkcjonariusze kontrolowali również, którędy poruszają się rowerzyści.

- Niestety, wielu cyklistów w Zduńskiej Woli, jeździ po chodniku, zamiast po ścieżce rowerowej. Widać to szczególnie na ulicy Łaskiej, gdzie po jednej stronie ulicy jest chodnik dla pieszych, a po drugiej stronie ulicy ciąg pieszo-rowerowy i to właśnie tamtędy powinni poruszać się rowerzyści. Niestety, nie respektują tych przepisów i dlatego policjanci zwrócili na nich szczególną uwagę - przypomina sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk z KPP w Zduńskiej Woli. - Rowerzyści wymagają, by piesi nie wchodzili na ścieżki rowerowe, by kierowcy samochodów ustępowali im pierwszeństwa, natomiast sami nie przestrzegają przepisów.