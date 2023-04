Ruszyła akcja pomocy dla 8-letniej Kasi Sobczak z gminy Zduńska Wola zmagającej się z nowotworem. Kiermasz w ZSCKU w Wojsławicach ZDJĘCIA

Kasia Sobczak to 8-latka z Tymienic w gminie Zduńska Wola. U dziewczynki zdiagnozowano guza pnia mózgu. - Z chwilą diagnozy, właściwie z dnia na dzień, nasza spokojna codzienność obróciła się w gruz – mówią zrozpaczeni rodzice dziewczynki. - Teraz w naszym domu gości strach, ten najgorszy – o życie dziecka. Kasia to mądra dziewczynka. Wie, że jest chora, że ma w głowie guza. Obiecaliśmy jej, że zrobimy wszystko, by wyzdrowiała! Dlatego bardzo prosimy o pomoc. Nie sądziliśmy, że przyjdzie w naszym życiu taki moment bezsilności, że spotka nas taki dramat. Prosimy Was o wsparcie, by wspólnie ratować życie naszej córeczki… Może i dla świata tylko cząstka, ale dla nas CAŁYM ŚWIATEM! Otoczcie nas gorliwą modlitwą, prosimy… Dziękujemy za każdą modlitwę i dar serca dla Kasi.