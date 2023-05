Rywalizacja o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski". Można kręcić kilometry dla Zduńskiej Woli. Niebawem rajd. ZDJĘCIA

- Kręcić kilometry dla Zduńskiej Woli mogą osoby, które pobrały i zainstalowały bezpłatną aplikację „Aktywne Miasta” i zaakceptowały regulamin aplikacji. Trzeba dokonać rejestracji uczestnika, a następnie w zakładce „Rywalizacje” kliknąć „Rywalizacja dla miast” i wybrać Zduńską Wolę. Kolejno dołączyć trzeba do rywalizacji ogólnej lub w ramach instytucji, na przykład szkoły, a następnie do grupy ogólnej – przybliża zduńskowolski magistrat. - Dla Zduńskiej Woli można jeździć w dowolnym zakątku świata. Wybór nie jest uzależniony od miejsca, w którym dokonywane są przejazdy. Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego uczestnik przebywający poza granicami kraju również może przystąpić do projektu wybierając Zduńską Wolę, jako organizatora lokalnego.