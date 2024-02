Ścieżki rowerowe do 66 km od Zduńskiej Woli. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 17 - 18 lutego?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Zduńskiej Woli

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka dookoła Wrocławia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 102,03 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podjazdów: 102 m

Suma zjazdów: 103 m

Wiesiek poleca trasę rowerzystom ze Zduńskiej Woli

Trasa którą przedstawiam prowadzi obrzeżami Wrocławia i jest chyba jedną z najdłuższych, obecnie tras wokół naszego miasta. Ja rozpocząłem swoją wycieczkę na pl. Grunwaldzkim i skierowałem się prez oś. Swojec i Wojnów do mostu na Odrze w Łanach. Po dojechaniu do drogi nr. 94, należy skręcić w prawo i tuż przed Radwanicami skręcamy w lewo (Solniki). Dalej jedziemy przez Zacharzyce i Iwiny do Radomierzyc. Następnie wjeżdżamy do Ołtaszyna. Jesteśmy na najwyżej położonym osiedlu Wrocławia na naszej trasie (około 136 m npm) Tu skręcamy w lewo( ul. generała Kutrzeby) i w prawo. Jesteśmy we wsi Wysoka. Teraz należy skręcić w lewo i przez Ślęzę docieramy do Bielan Wrocławskich. Dalej przez ul.Czekoladową dojeżdżamy do ul. E. Kwiatkowskiego i ul.Avicenny. Dalej przez Muchobór Wielki, ul. Graniczną do lotniska. Kolejne etapy to Jerzmanowo, Ratyń (najdalszy na zachód Wrocławia punkt wycieczki) do Leśnicy. Tu jest połowa naszej wycieczki. Kolejno przez Marszowice ( najniższy punkt na naszej trasie około 110 m npm),Stabłowice i Maślice dojeżdżamy do mostu Milenijnego. Następnie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego doprowadza nas do ul. Żmigrockiej i przez Poświętne, Polanowice i Sołtysowice, jedziemy do Psiego Pola. Teraz należy jechać przez Zakrzów i Mirków ( tu skręcamy w lewo) i jesteśmy w Kiełczowie To najbardziej na wschód wysunięty punkt tej wycieczki. Skręcamy w prawo i jedziemy przez Wilczyce. W Strachocinie zamykamy pętlę wokół Wrocławia. Do centrum miasta jedziemy przez Swojczyce, Sępolno i pl. Grunwaldzki, gdzie kończymy naszą wycieczkę..

